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İki ilçede kasa hırsızlığı yapan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki ilçede kasa hırsızlığı yapan firari yakalandı

Denizli'deki iki ilçede kasa hırsızlığı yapan firari, şehir merkezinde otomobiliyle gezerken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'deki iki ilçede kasa hırsızlığı yapan firari, şehir merkezinde otomobiliyle gezerken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Denizli'nin Çal ve Çivril ilçesinde bulunan iki işletmede kasa hırsızlığı olayı meydana geldi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jasat, olayı gerçekleştiren 44 yaşındaki Mehmet Y.'nin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Şüphelinin şehir merkezine geldiğini tespit eden JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli kasa açma aparatı, 3 adet tuşlu telefon ve av tüfeğiyle yakayı ele verdi. Yakalanan Mehmet Y., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ

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