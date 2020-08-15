İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
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İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak

Daha önce 20 kilometrelik kısmı tamamlanan ve Acıpayam'ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak'ın Söğüt Mahallesini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışmaları başladı.

İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
15.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:05

Daha önce 20 kilometrelik kısmı tamamlanan ve Acıpayam'ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak'ın Söğüt Mahallesini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışmaları başladı. Konforlu ve modern bir hale gelecek yol ile Acıpayam-Çardak arası 10 kilometre daha kısaltılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı daha önce 20 kilometrelik kısmını yaptığı Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak ilçesinin Söğüt Mahallesi hattında, kalan 10 kilometrelik güzergahta asfalt çalışması başlattı. 8 metre genişliğinde yapılan yol özellikle bölge halkı için ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Acıpayamlılar ve Çardaklılar, Denizli merkezden geçmek yerine artık Yeşilyuva-Söğüt güzergahını daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Bu şekilde zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak yol iki ilçe arasını 10 kilometre daha kısaltacak.

"Biz hizmet etmek için varız"

Hemşehrilerinin daha rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmesi için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Biz hizmet etmek için varız. Denizlimizin 19 ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, şehrimizde eserler bırakmaya devam ediyoruz. Çardak ve Acıpayam ilçelerimiz için çok önemli olan Yeşilyuva-Söğüt yolunun kalan kısmında asfaltlama çalışmasına başladık. İnşallah kısa zamanda bitireceğiz. Allah'ım güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Yeter ki sağlık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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