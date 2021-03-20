İki il sınırının tespitine yönelik karar Aydındere halkını memnun etti
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İki il sınırının tespitine yönelik karar Aydındere halkını memnun etti

20.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:12
İki il sınırının tespitine yönelik karar Aydındere halkını memnun etti

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasında kalan iki il sınırının tespitine ilişkin karar, Aydındere halkını memnun etti.

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasında kalan iki il sınırının tespitine ilişkin karar, Aydındere halkını memnun etti.

Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Karar ile iki ilin sınır tespitinin düzeltilmiş olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Daha önceden Giresunlulara ait olan obalarda yapılan kadastro ölçüm çalışmalarında yanlışlıklar olduğu görülmüştür. Bu yanlışlıklar Giresun Valiliğimiz ve Ordu Valiliğimiz nezaretinde Kabadüz Belediye Başkanımız ile beraber yerinde incelemeler yaparak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmiş ve Cumhurbaşkanı Kararı ile nihai karara bağlanmıştır. Ordu ve Giresun ilimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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