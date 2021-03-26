İki heykeli 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı
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İki heykeli 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
İki heykeli 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı

Kayseri'de, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykeli 100 bin dolara satmak istediği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykeli 100 bin dolara satmak istediği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykeli 100 bin dolara satmak istediğini belirledikleri V.A'nın, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada 2 heykel buldu.

Heykeller, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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