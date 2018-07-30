İki Haftalık Küpesiz Buzağılar Kesildi

Samsun'dan Aydın'a satılmak için getirilen 5 buzağı küpesiz oldukları gerekçesi ile kesildi.

Samsun'dan Aydın'a 11 adet büyükbaş hayvanını satmak için getiren Erol Çakmak'ın aracı, Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde hayvanların evrakları incelendi. İnceleme sonucunda araçta bulunan 5 buzağının küpesiz olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri küpesiz oldukları belirlenen 5 buzağının yönetmeliğe göre, kesilmesi gerektiğini belirttiler. Yapılan veteriner kontrolünün ardından buzağılar Umurlu'daki et tesisine götürülerek kesildi. Hayvanların sahibi Erol Çakmak'a 6 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra İlçesinde hayvancılık yapan Erol Çakmak, 20 yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, "Samsun'dan sardığımız 11 baş hayvanımızı Aydın'da satmak için getiriyorduk. Yolda jandarma ekipleri durdurdu. Hayvanlarımızın 5'i küpesizdi. Küpesiz oldukları için kesildi. Tarım bakanımıza sesleniyoruz buzağıları kurtaralım. Başka buzağılar bu şekilde itlaf edilmesin" dedi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvanların küpesiz oldukları ve her türlü bulaşıcı hastalık taşıma riski olduğu için yönetmeliğe uygun olarak işlem gerçekleştirildiği belirtildi. - AYDIN