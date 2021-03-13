İki haftadır haber alınamayan Tanzanya Devlet Başkanı'nın koronavirüse yakanladığı iddiası

Koronavirüs salgınını küçümseyen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin Kovid-19'a yakalandığı ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edilmişti. Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Magufuli'nin hasta olduğu iddialarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, her zamanki gibi görevine devam ettiğini kaydetti.

Kenya'da yayımlanan The Daily Nation gazetesi, 2 haftadır kamuoyunun karşısına çıkmayan Afrikalı bir liderin Kenya'daki Nairobi Hastanesine tedavi için getirildiğini ancak hastanın ismi resmi makamlar tarafından onaylanmadığı için paylaşılamayacağını açıklamıştı. Gündeme gelen bu iddiaların ardından çok sayıda Tanzanyalı da sosyal medyada Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin nerede olduğunun açıklanmasını istedi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni tip koronavirüs salgınını küçümseyen ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Magufuli'nin hasta olduğu iddialarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, her zamanki gibi görevine devam ettiğini kaydetti.

Son günlerde Magufuli'nin nerede olduğu ve sağlığı hakkında uydurma haberler çıktığına dikkati çeken Majaliwa, bu haberlerin yurt dışında yaşayan Tanzanyalılar tarafından yayıldığını sözlerine ekledi.