İki haftada 2 bin adet HUAWEI MateBook D 15 satışı gerçekleşti HUAWEI'nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi ürünleri Türkiye'de yoğun bir ilgiyle karşılandı.

HUAWEI'nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi ürünleri Türkiye'de yoğun bir ilgiyle karşılandı.

HUAWEI'den yapılan açıklamaya göre, şirketin kısa süre önce satışa sunduğu HUAWEI MateBook serisi, kullanım kolaylığı ve üstün teknik özellikleriyle tüketicilerden tam not alırken bu başarı satış rakamlarına da yansıdı.

Açıklamda görüşlerine yer verilen HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisi dizüstü bilgisayar kategorisi ile bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerin yanı sıra fark yaratan tasarım ve sıra dışı yeniliklerle adından söz ettiren MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya şimdiden başladı. Serinin önemli ürünlerinden MateBook D 15 Türkiye'de iki hafta içinde 2.000 adetten fazla satıldı. Bu segmentteki başarımızı farklı boyut ve özelliklere sahip tüm Matebook Serisi özelinde sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde MateBook D 14 ve MateBook 13 gibi daha yüksek mobilite düşünülerek tasarlanmış modeller olduğu gibi, MateBook X Pro gibi amiral gemisi modeller de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

-Sektörde fark yaratan özellikler

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

-HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi

HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

-Güçlü işlemci, güçlü performans

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan HUAWEI MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU'ya sahip. Ayrıca Huawei MateBook D 15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

-Her boyutta üstün pil ömrü

HUAWEI MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Kaynak: AA