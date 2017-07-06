İki Hafta Önce Tahliye Olduğu Hırsızlık Suçundan Yeniden Gözaltına Alındı

KONYA'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden iki hafta önce tahliye olan 28 yaşındaki Özbek Can, aynı suçtan yeniden yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmana giren bir kişi, yaklaşık bin lira değerinde doğalgaz peteği vanası, 4 adet su bataryası ve foseptik çukuru pompasını çalarak kayıplara karıştı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlığı, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Özbek Can'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Güven Timlerine bağlı ekipler şüpheli Can'ı, Karatay ilçesi Yeni Mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polise verdiği ilk ifadesinde, görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Can'ın, "Apartmana girdiğimde karşıma bir bayan çıktı. 'Bu malzemeleri atacak mısınız ?' diye sordum. 'O da atacağım' dedi. Bende aldım çıktım" dediği öğrenildi.



Hırsızlık suçundan iki hafta önce tahliye olduğu öğrenilen Özbek Can'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



- Konya