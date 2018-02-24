İki Hafta Önce Survivor'a Giden Ümit Karan'ın Kapısına İcra Memurları Dayandı
Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unutan Ümit Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Dominik'i arayan eşi, konuyla ilgili program ekibine bilgi verdi.
İki hafta önce Survivor yarışması için Dominik'e giden Ümit Karan, borçlarını ödemeyi unutunca Bakırköy'deki evinin kapısına icra memurları dayandı.
SAHİBİ OLDUĞU MEKANA AİT BORÇLARI ÖDEMEDİ
Sabah Gazetesi'nden Tansu Ceylan'ın haberine göre bu ayın başında Survivor için Dominik'e giden Karan, Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unuttu. Alacaklı olan içecek firması ise icra takibi başlattı.
EŞİ ŞOKE OLDU
Önceki gün Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik'i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.
YORUMLAR (10)
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Bu adam sezonluk en az 5 milyon kazanıyor icra memuru geliyor biz 1400 lirayla geciniyoruz ölmemiz lazım vallaCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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paraya ihtiyaç olmasa o çile çekilir mi oyunlar ağır her an sakatlık olabilir nitekim hakan neredeyse kör oluyordu.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Acun da masraftan kısacam diye aynı tipleri, ıskartaya çıkmışları evirip çevirip kanallarında farklı programlarda kullanıp duruyo. . baydı artık yauuCevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Ben diyorum, inanmıyorlar. Paraya ihtiyacı olmayanın orada işi olmaaz.Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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Acun oğlum bu Ümit Karanı unutma sen nekadar hümanitsin bilirim yap bir iyili Ümit beyeCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır