İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi
İki haftadır kayıp olarak aranan ve bıçaklanarak öldürüp su kuyusuna atıldığı öne sürülen Ali Yanar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.
İki haftadır kayıp olarak aranan ve bıçaklanarak öldürüp su kuyusuna atıldığı öne sürülen Ali Yanar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.
Konya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Ali Yanar'ın cenazesi Ilgın'a getirildi.
Ulu Cami'de kılınan Cuma namazına ardından, eski hal pazarı parkında Yanar'ın cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namaz ardından omuzlanan Yanar'ın cenazesi Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Yanar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.