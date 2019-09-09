İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (3)
TUTUKLANDIZonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Özkan Ekici ise Himmetoğlu köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.