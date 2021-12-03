İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 824'üncü gününde de sürüyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 824'üncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 824. gününde de sürüyor. Tekirdağ'dan eşi Memduh Kaman ve oğlu Muhammet Emin ile evlat nöbetini sürdüren anne Emine Kaman, oğlu Abdülkadir'e 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Esmer Kaman, oğlunun yaşayıp, yaşamadığını bilmediğini ifade etti. Kaman, "Oğlumu bulurum umuduyla buraya geldim. Oğlum sadece iki hafta HDP'nin içine girmiş. Bizim haberimiz yoktu. Biz defalarca oraya gittik inkar ettiler. Oğlumun ne ölüsünü, ne de dirisini söylemediler. Sabah işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha oğlum eve geri dönmedi. Oğlum, kurban olurum, ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz. Eğer yaşıyorsan, beni duyabiliyorsan, görebiliyorsan ben buradayım seni bekliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title