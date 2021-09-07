İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
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İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da iki ticari aracın kavşakta çarpışarak hurdaya döndüğü kaza ucuz atlatıldı.

Tekirdağ'da iki ticari aracın kavşakta çarpışarak hurdaya döndüğü kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Millet Caddesi istikametinde seyreden İlhami A. idaresindeki 06 CHG 332 plakalı hafif ticari araç, Orkide Sokak üzerinde seyreden Hacı Mehmet D. yönetimindeki 34 BMJ 991 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araç hurdaya dönerken araç sürücüleri kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kaza yerinde sürücülerin sağlık kontrolünü gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri olay yeri güvenliği için araçların akülerini söktü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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