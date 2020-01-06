İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:04

'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erhan Demir'in yönetimindeki 09 DT 744 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Can Özhan'ın idaresindeki 49 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Özhan'ın kullandığı araç devrildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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