Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
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Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

05.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:15

Son dakika haberi... İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servisi bahçesinde hastane personeli iki güvenlik görevlisinin çıkan kavgada silahla yaralanması sonucu yakalanarak gözaltına alınan baba ve iki oğlu...

İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servisi bahçesinde hastane personeli iki güvenlik görevlisinin çıkan kavgada silahla yaralanması sonucu yakalanarak gözaltına alınan baba ve iki oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T. hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına dediği iddiası üzerine tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. yaralandı. Hemen olay yerinin yanında bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Tolga T., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezine sevk edildi. Yaşanan olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Raci K. ve oğulları Tayfun, Tahsin K. polise teslim oldu.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Tahsin K.'nın olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken üç şüpheli Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika haber | İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK

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