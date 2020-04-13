İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının tamamlanmasıyla birlikte yine hoş olmayan insan kalabalıkları görülmeye başlandı.

İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının tamamlanmasıyla birlikte yine hoş olmayan insan kalabalıkları görülmeye başlandı. Yasak sebebiyle hafta sonu pazara gidemeyen yüzlerce İnegöllü pazartesi pazarına akın etti. Toplumsal mesafeyi hiçe sayıp maske ve eldivensiz olarak pazara gelen kendini bilmezler binlerce insana virüsün bulaşmasına zemin hazırladı.

48 saatlik yasağın tamamlanmasıyla birlikte İnegöl halkı adeta kendini sokağa attı. İnsan ve araç yoğunluğun hemen hemen her cadde ve sokakta görmenin mümkün olduğu ilçede özellikle Cumartesi günü açılmayan pazarın ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için Pazartesi pazarına akın ettiler. Pazardaki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, belediye ekipleri pazarın girişine kurdukları dezenfekte tünelinden vatandaşları geçirip pazara almaya çalıştı. Maskesiz gelenlere ise İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip dışarıya çıkan vatandaşlara polis ve zabıta ekipleri sık sık uyarı yapıp evlerine girmelerini istedi.

Kaynak: İHA