İki günlük kısıtlamanın ardından İstanbul güne hareketli başladı
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İki günlük kısıtlamanın ardından İstanbul güne hareketli başladı

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla İstanbul'da araç ve yaya trafiği gözlemlendi.

01.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:06

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla İstanbul'da araç ve yaya trafiği gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehirde araç ve yaya hareketliliği arttı. Saat 07.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 26 olarak ölçüldü.

Öte yandan işe gitmek için sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görüldü.

İki günlük kısıtlamanın ardından İstanbul güne hareketli başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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