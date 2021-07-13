İki güne iki konser
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İki güne iki konser

İki güne iki konser
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla sahnelerine kaldığı yerden devam eden ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, il il dolaşarak konser vermeye devam ediyor. Yıldızhan, iki günde iki farklı ilde konser verdi.

İstanbul ve Diyarbakır konserlerinin sonrasında önceki günde Adana'da konser veren Yıldızhan, "Her ne kadar iş hayatımdaki koşuşturmam devam etse de sahnelerden uzak kalmak istemiyorum. Mikrofonu elime aldığımda tert tasa hiçbir şey kalmıyor. Ben ve ekibim Anadolu'yu il il dolaşarak konserlere devam edeceğim. Sıra da Bursa ve Mersin konserlerimiz var." dedi. Yıldızhan, sahne kostümleriyle de yine bir hayli dikkat topladı.

İki güne iki konser

Kaynak: Snob Magazin

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