İki gündür kayıptı cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki gündür kayıptı cesedi bulundu

İki gündür kayıptı cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Özcan Uysal, Sini Çayı kenarında çalılıklar arasında ölü olarak bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Özcan Uysal, Sini Çayı kenarında çalılıklar arasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çubukkoyağı Mahallesi'nde oturan ve bir manavın yanında çalışan Özcan Uysal 2 gün önce cuma günleri kurulan pazara gitmek için evden çıktı. Uysal'ın geç saatlere kadar dönmemesi üzerine ailesi durumu Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Uysal, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Sini Çayı üzerinde bulunan eski köprünün kenarında çalılıklar arasında yatan birisi olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin Özcan Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Özcan Uysal'ın cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Yusuf Güney Prens William Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki gündür kayıptı cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 09:38:10. #1.14#

title