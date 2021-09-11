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İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 günden bu yana kayıp olarak aranan kadın, ekiplerin ortak çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 günden bu yana kayıp olarak aranan kadın, ekiplerin ortak çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Duruhan Mahallesi'ndeki evinden 8 Eylül tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan D.K.'nin ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp müracaatı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahsın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp şahıs dün, evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal bölgede bitkin halde bulundu.

Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahsın tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu

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