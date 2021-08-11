İki gündür kayıp olan genç kıza ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki gündür kayıp olan genç kıza ulaşıldı

İki gündür kayıp olan genç kıza ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kız bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kız bulundu.

Kdz. Ereğli'de 2 gün önce yaşadığı evden ayrılan 16 yaşındaki Gamze Elcivan için, ailesi kayıp ihbarında bulundu. Ekipler arama çalışması başlatırken, aile de endişeli bir şekilde evinde haber bekledi. Bugün öğle saatlerinde, iddiaya göre Alaplı ilçesine bağlı Belen köyünde genç kızın babası ve amcası araçla köyde seyir halinde iken, karşı yönden patpat diye tabir edilen tarım aracında kızını gördü. Kız araçtan inerek ailesinin yanına geldi. Olay ile ilgili Jandarma ekiplerine haber verildi. Kızlarının bulunması üzerine anne Rukiye ve baba Vedat Elcivan sevince boğuldu. Bölgeye gelen ekipler, genç kızı ve patpatta bulunan diğer kişileri de gözaltına alarak adli işlemlerin yapılması için Alaplı Adliyesine götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Aytaç Şaşmaz Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki gündür kayıp olan genç kıza ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:22:08. #1.15#

title