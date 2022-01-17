İki gündür haber alınamayan Ferhat Can, evinde ölü bulundu

KIRIKKALE'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan Ferhat Can (38) arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.

KIRIKKALE'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan Ferhat Can (38) arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.

Kent merkezi Osmangazi Mahallesi 1885'inci sokakta bulunan 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan Ferhat Can'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, akşam saatlerinde Ferhat Can'ın yaşadığı eve geldi. Camdan evin içini kontrol eden arkadaşları, Ferhat Can'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ferhat Can'ın yaşadığı eve ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Cesedin yanında şırınga bulunduğu belirtilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.