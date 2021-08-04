İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır'da bulundu
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İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır'da bulundu

İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç, Diyarbakır'da polis tarafından bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç, Diyarbakır'da polis tarafından bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Selahattin Ö. (16) isimli genç, iki gün önce ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi durağında şehir içine minibüsüne binerek Cumhuriyet Meydanı'nda indiği ve bir daha kendisinde haber alınamadı. Oğullarından haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç için arama çalışması başlattı.

Kayıp genç Diyarbakır'da polis uygulama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında bulunurken, Selahattin Ö. yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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