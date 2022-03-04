İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA, Doğan Zelova - Güncel
 - Güncelleme:
İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bir ağaçta iki gündür mahsur halde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bir ağaçta iki gündür mahsur halde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Koruköy Saroz Tatil Sitesi'nde bulunan yazlık evlerindeki bir ağaca çıkan kedi, buradan aşağıya inemedi.

İki gün kendinin inmesini bekleyen site sakinleri ağacın yüksekliği nedeniyle kedinin korktuğunu düşünüp durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Buraya gelen ekipler, 2 gündür ağaçta mahsur kalan "Kara" isimli kediyi kurtarıp aşağıya indirdi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, Kavakköy, İtfaiye, Tatil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title