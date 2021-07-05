İki günde meydana gelen 16 kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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İki günde meydana gelen 16 kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

İki günde meydana gelen 16 kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da 2 günde meydana gelen 16 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Sakarya'da 2 günde meydana gelen 16 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 16 trafik kazasında; 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 30 Haziran tarihinde meydana gelen 9 kazada 6 kişi yaralanırken, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 1 Temmuz tarihinde meydana gelen 7 trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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