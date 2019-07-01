İki günde binlerce insan spora koştu

Mobil spor uygulaması SWEATers etkinliğinde, iki günde 10 bine yakın kişi spor yaptı.

Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu tarafından kullanıcıların spor deneyimlerini paylaşmaları için hayata geçirilen mobil spor uygulaması SWEATers, üçüncü kez gerçekleştirdiği SWEAT FEST ile katılımcı rekoru kırdı. Yapılan bilgilendirmeye göre, iki gün boyunca KüçükÇiftlik Park'ta 10 bine yakın kişiyi ağırlayan Sweat Fest'te binlerce ziyaretçi hem eğlendi hem motivasyon kaynağı parçaları dinledi hem de spor yaptı.

Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısını yüzde 25 artıran organizasyonda, dans ve sporu birleştiren grup derslerin yanı sıra yoga, pilates, kafes futbolu, basketbol, kürek, fitness, masa tenisi ve grup spor dersleri yer aldı.

Yenilenen altyapısı ile kullanıcılara spor deneyimlerini hem online hem de offline ortamda paylaşma imkanı sunan uygulamada kullanıcılar deneyimlerini fotoğraf, video, albüm ve yazı ile de destekleyebiliyor.

İndirme rakamı 70 bine ulaştı

Bugüne kadar akıllı telefon kullanıcıları tarafından 70 bin kez indirilen SWEATers App'te kullanıcılar spor branşları ile ilgili merak ettikleri soruları da tüm kullanıcıların görebileceği şekilde paylaşabiliyor.

Uygulama sayesinde sporcu duraklarını harita üzerinde görebilen kullanıcılar aynı zamanda uzman eğitmenlerden tavsiyeler alabilirken diğer SWEATer'ların deneyimlerini görüp kendileri için esin kaynağı da oluşturabiliyor.

Kullanıcılar her oturumda ortalama 5 dakika geçiriyor

Kullanıcılar, kendileri ile aynı sporu yapan kişilerle de buluşabildikleri uygulamada oturum başına 5 dakika vakit geçiriyorlar. Ayrıca spor markaları da spor tutkunlarına özel uygulama ve sürprizlerini uygulama üzerinden kullanıcılara sunabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA