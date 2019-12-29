: İki günde bin 600 ünite kan toplandı

29.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:39

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından başlatılan kampanyası kapsamında iki günde bin 600 ünite kan toplandı.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan kan bağışı etkinliğinde Samsun, Sinop ve Tokat'tan gelen Kızılay görevlileri de hazır bulundu.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan ve bu akşam sona eren kan toplama kampanyası kapsamında hedeflenen rakama ulaşıldığını söyledi.

Ordu'nun kan bağışı noktasında çok iyi yerde olduğunu belirten Kısacık, kenttin bağış konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Altınordu Kaymakamlığı ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önderliğinde yapılan kampanyaya bütün kamu kurumlarının destek verdiğini aktaran Kısacık, iki günde bin 600 ünite kan toplandığı bilgisini verdi.

Havaların soğuk olmasına rağmen toplanan kan miktarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kısacık, iki gün boyunca kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür etti.

Kısacık, aynı kampanya kapsamında 342 kişinin ise kök hücre bağışında bulunduğunu aktardı.

"Kan sürekli ihtiyaç"

Kısacık, kanın sürekli ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kan devamlı hastanelerimizde ihtiyaç halinde. Onun için 24 saat esasıyla kana ihtiyacımız var. Bunun için erkek bağışçılarımız üç ayda bir, kadın bağışçılarımız ise dört ayda bir bağışlasınlar. Zaten bağışçılara SMS yoluyla mesajlar ulaşıyor. O mesajlar geldiğinde mutlaka kan bağış noktalarına gitsinler. Çünkü kanın tek kaynağı insandır. Sadece 15-20 dakika vakitlerini ayıracak ve sonucunda da 3 tane can kurtarmış olacaklar."

Kısacık, bundan sonrada benzer kampanyaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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