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Koronavirüs, Bayraklı, Güncel

İki günde 150 vatandaş başvurdu

Bayraklı Belediyesinden 65 yaş üstüne alışveriş desteği

23.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:04
İki günde 150 vatandaş başvurdu

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ekipleri, mesai saatleri içinde market veya pazardan alınacaklar listesini bildiren vatandaşların ihtiyaçlarını, ücreti karşılığında evlerine teslim ediyor. Ekipler, ayrıca vatandaşın ilaçlarını alıp, faturasını da ödüyor.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları için seferber olan Bayraklı Belediyesi, evlerinden çıkamayan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda başlayan alışveriş uygulamasına iki günde 150 kişi başvurdu.

35 kişilik ekip kuruldu

Uygulama kapsamında 35 kişilik ekip kuran Bayraklı Belediyesinde; 5 personelden oluşan İletişim Koordinasyon Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarını not alarak, saha ekiplerine bildiriyor. 10 araçla hizmet veren ve 30 personelden oluşan saha ekipleri de vatandaşların alışverişini yapıyor. Buna göre, evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hafta içi ve sonu 08:30 – 17:30 saatleri arasında (0232) 477 20 00 numaralı telefonu arayarak, taleplerini bildiriyor. Telefon başındaki ekipler, ihtiyaç listesini saha ekiplerine iletiyor. Ekipler de, pazar ve market alışverişini yaparak, faturasıyla birlikte talep sahibine teslim ediyor. Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı Bayraklı Belediyesinde verilen hizmetlerle yurttaşların işlerinin kolaylaştırılması ve evlerinden çıkmadan virüs tehlikesini atlatmaları amaçlanıyor.

Yoğun mesai harcıyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Koronavirüse karşı ilçemizde yoğun mesai harcıyoruz ve tüm ekiplerimiz her alanda çalışma yapıyor. Bunlardan biri de evlerinde kalmak zorunda olan yaşlılarımıza yönelik. Onların sağlığı ve can güvenliği için yapacakları market ve pazar alışverişlerine aracılık ediyoruz. Onların yerine ekiplerimizde görevli arkadaşlar alışverişe gidiyor ve taleplerini ücretleri karşılığında yerine getirerek, kendilerine teslim ediyor. Böylece yaşlılarımızın dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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