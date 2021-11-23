İki gün sürecek İSEDAK toplantıları yarın İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL (İHA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin ( İsedak ) 37. Bakanlar Toplantısı 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSEDAK Toplantısı bu yıl Mikro İşletmeler ile KOBİ'lerin Covid-19 Salgınına Karşı Desteklenmesinde İslami Finans'ın Rolü" konusuna odaklanacak. Bakanlar bu konuda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacaklar.

Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında, ticaret, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali işbirliği alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda İstanbul İİT Tahkim Merkezi ve İslami Endeks Fonu projelerinin lansmanı da yapılacak.

37. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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