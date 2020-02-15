: İki gün önce taşındığı ev yangında kullanılamaz hale geldi

15.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:05

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ailenin iki gün önce kiracı olarak taşındığı ev, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde yaşayan ve Denizli'de bir otomobil yedek parça fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Nazmi İçerki, kente gidip gelmede sorunlar yaşayınca ailesiyle birlikte taşınmaya karar verdi.

İki gün önce Cumhuriyet Mahallesi 3005 Sokak'taki tek katlı bir eve taşınan İçerki, maddi sıkıntı nedeniyle doğal gazı açtıramayınca önce elektrik sobasıyla ısınmaya çalıştı. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle daha sonra evde soba kuran İçerki, bacanın üzerinin kapalı olması nedeniyle çıkan yangında eşi Nurcihan, 2 yaşındaki kızı Beyzanur ve annesi Cevriye'yi dışarı çıkarttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sağanak yağmur altında çalışmaları gözyaşı içerisinde takip eden İçerki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğukta gidecekleri yerleri olmadığını söyledi. Her gün köyden şehre gidip gelmekte sıkıntılar çektiği için taşınma kararı aldığını anlatan İçerki, "İki gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. İki gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yaktık. Yangın sırasında ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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