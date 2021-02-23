İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (3)
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İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (3)

23.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:07
İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (3)

'KIZLARIMIN OKUMASINI İSTİYORUM'Afyonkarahisar'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babaları tarafından izinli alınarak eve getirildikten sonra iki gün arayla ortadan kaybolan kardeşlerden Sevda Yumuk bulunurken, Gülsüm Yumuk'u arama çalışmaları sürüyor.

'KIZLARIMIN OKUMASINI İSTİYORUM'

Afyonkarahisar'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babaları tarafından izinli alınarak eve getirildikten sonra iki gün arayla ortadan kaybolan kardeşlerden Sevda Yumuk bulunurken, Gülsüm Yumuk'u arama çalışmaları sürüyor. Sevda'nın durumuyla ilgili jandarmadan bilgi almak için Afyonkarahisar'a gelen Bünyamin Yumuk, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamazken, kızlarının okumasını istediğini söyledi. En küçük kızı 6 yaşındaki Belkıs Nurcan ile kent merkezine gelen Bünyamin Yumuk, "Sonucu haber aldım jandarmadan duydum. Gece saat 2'de. Tınaztepe'ye nasıl gider, nasıl gelir ben bilmiyorum. Savcılıkta bunun dosyası da var. Ben bunu inkar etmiyorum ama çocuklarımın okumasını istiyorum. Yani yurtlar da güzel. Ben de orada büyüdüm. Sevda ile bulunduktan sonra görüşmedim. Öbürünü arıyorum, ondan da hayırlı bir haber bekliyorum, ondan sonra öyle gideceğim. Gülsüm ile ilgili bilgilendirme daha yapılmadı. Arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Bir hayırlı haber alamadık daha bekliyoruz" dedi.Çocuklarının okumasını istediğini belirten Bünyamin Yumuk, "Annesi rahatsız, dolayısıyla psikolojisi bozuk olduğundan dolayı onun için yurda verdim. Rahatsızlığından dolayı, azcık da maddi durumum zayıf" dedi.


İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (3)
İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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