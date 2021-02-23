İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (2)
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İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (2)

23.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:47
İki gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm ve Sevda kardeşlerden haber alınamıyor (2)

SEVDA DURAKTA OTURURKEN BULUNDUAfyonkarahisar'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babaları tarafından izinli alınarak eve getirildikten sonra iki gün arayla ortadan kaybolan kardeşlerden Sevda Yumuk bulundu.

SEVDA DURAKTA OTURURKEN BULUNDU

Afyonkarahisar'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babaları tarafından izinli alınarak eve getirildikten sonra iki gün arayla ortadan kaybolan kardeşlerden Sevda Yumuk bulundu. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen arama çalışması sırasında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında bekleyen genç kız fark edildi. Jandarma ekiplerini fark eden genç kız, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın kısa süreli çalışmayla bulduğu genç kızın, bir süredir kayıp olan Sevda Yumuk olduğu belirlendi. Avukat nezaretinde ifadesi alınan Sevda Yumuk, kimsenin zorlamadığını kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda Sevda Yumuk'un Sevgi Evi'ne teslim edileceği öğrenildi.Kayıp Gülsüm Yumuk'un bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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