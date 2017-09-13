İki Grup Birbirine Girdi 3'ü Bıçakla 6 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Kartepe ilçesinde iki ayrı gurubun birbirine girdiği kavgada 3 kişi bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı.



Olay akşam saatlerinde Kartepe'de bulunan Seka Kamp Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamp alanında karşılaşan iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda başlayan kavgada çok sayıda kişi birbirine saldırdı. Kısa sürede biten kavganın ardından iki gruptan 3 kişi bıçaklanarak 3 kişi de eşitli yerlerinde oluşan kırıklarla yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ