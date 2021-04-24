Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
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Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir apartman önünde iki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir apartman önünde iki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat dövülen kişinin yüzünden çatalla yaralandığı ileri sürüldü.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişi kapısı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde iki kişi yere yatırdığı kişiyi dakikalarla tekme tokat darp etti. Sopanın da kullanıldığı kavgada taraflar birbirleriyle kavgalarına kapı önünde devam etti. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların, "Yapmayın, bırakın" sözleri kameralara yansıdı.

Görüntülerdeki kırmızı tişörtlü kişi 3 kişinin saldırısı sonucu yere yatırılıp uzun süre sopada kullanılmak üzere darp edildi. Olayda bir kişinin yüzüne gelen çatal nedeniyle yaralandığı iddia edildi.

Kavga anı olayın karşısındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

-İHA-

Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada
Antalya'da çatallı mahalle kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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