İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu

05.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:49

Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu kavga güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.



Olay, geçtiğimi gece saat 03.00 sıralarında Beykoz'un Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde 2 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.



Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerası yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbiriyle itişerek tartıştığı daha sonra silahına davranarak vurduğu ve arabasına binerek olay yerinden kaçtığı yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA