İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında önceden husumet bulunan Ü.P, N.A, K.Ö. ile kardeş olan F.D, Ü.D. ve M.D, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti.

Yaralanan Ü.P. ve Ü.D, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

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