İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
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İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
18.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:14

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Mahmut Gürbüzcan Cami yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ölen ya da yaralananın olamadığı olaya karışan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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