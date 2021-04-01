İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı
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İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2314 sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada M.Ü., isimli bir kişi darp neticesin başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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