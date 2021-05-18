İki grup arasındaki kavga 18 bin 900 TL'ye patladı
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İki grup arasındaki kavga 18 bin 900 TL'ye patladı

İki grup arasındaki kavga 18 bin 900 TL'ye patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Polisin geldiğini görünce kaçan şahısları güvenlik kameralarından tespit eden polisler, kavgaya karışanlara 18 bin TL ceza kesti.

Gece saatlerinde yaşanan olay, Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Yaşları 18-25 arası olan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavga ihbarını alan polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgeye geldikleri sırada gruplar olay yerinden kaçtı. Ancak olayın peşini bırakmayan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek kavgaya karışanları tespit etti. Polis ekipleri görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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