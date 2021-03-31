İki grup arasında tartışma: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki grup arasında tartışma: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki grup arasında tartışma: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma neticesinde iki kişi yaralandı.

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma neticesinde iki kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini kavgaya bırakması neticesinde iki kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise iki kişinin yaralanmasına sebep olan kavga hakkında soruşturma başlattı. - SAKARYA

İki grup arasında tartışma: 2 yaralı
İki grup arasında tartışma: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Bahar Candan Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mesut Bakkal Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki grup arasında tartışma: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 00:26:35. #1.14#
title