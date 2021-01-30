İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

30.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:59
İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çeken kimliği belirsiz kişi, karşı gruba ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden 2 kişi yaraladı. Şüpheli olayın ardından aracına binip kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Bu arada kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde kamyonetle bir binanın önüne gelen 2 şüphelinin taşlarla saldırdığı, diğer tarafın da karşılık verdiği yer aldı. Kamyonetle gelen kişilerden birinin tartışma sırasında tabancasını da binanın bahçe duvarının arkasında duranlara doğrulttuğu görüldü. 2 şüphelinin olayın ardından kamyonetle uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.


İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 18:10:38. #1.15#
title