İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı Çevreye ve polis ekiplerine ateş eden grup, polisin müdahalesi sonucu olay yerinden kaçtı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - İki grup arasında silahlı Kavga : 6 yaralı

Çevreye ve polis ekiplerine ateş eden grup, polisin müdahalesi sonucu olay yerinden kaçtı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 203 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar çekildi. Kalabalık bir grup 203 sokakta bulunan bir evi bastı. Çevreye ve polise ateş açan grup, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu. Meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip, çevik kuvvet ve özel harekat birlikleri sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu

Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu

 Emekli astsubayın şüpheli ölümü! Ekipler cansız bedenini lavabonun kenarında buldu

Emekli astsubayın şüpheli ölümü! Ekipler cansız bedenini lavabonun kenarında buldu

 Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu

Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu
İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı Çevreye ve polis ekiplerine ateş eden grup, polisin müdahalesi sonucu olay yerinden kaçtı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

title