İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sinan Mahallesi 1254 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu M.Ş. ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovanın bulunurken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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