İki Grup Arasında Silahlı Kavga
Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Fazlı Mete Bulvarı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle yatıştı.
Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.
Yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.