İki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralıHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi.

11.10.2019 20:28
İki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı. Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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