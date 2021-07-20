İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
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İki grup arasında kavga: 5 gözaltı

İki grup arasında kavga: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki grup arasında kavga: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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