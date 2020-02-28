: İki grup arasında kavga: 3 yaralı

28.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:35

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu S.K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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