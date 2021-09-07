İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
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İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

KARAMAN'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki Koyunlu Park'ta meydana geldi. Parkta buluşan Afganistan uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada Baqi Mohammed Mohammadi (27), aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Mohammadi, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerindeki bıçak, sopa ve mermi çekirdeklerine incelemek üzere el koyarken, kavgaya karışıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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