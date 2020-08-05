İki grup arasında kavga: 1 yaralı İki grup arasında kavga 1 yaralı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında kavga 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Çakmak Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi neticesi B.E isimli şahıs yanında getirdiği bıçakla, A.T'yi bacağından yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, olayı hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri B.E. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri ise yaralı şahsı sakinleştirmeye çalıştırdı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA