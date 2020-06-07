İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı : 2 yaralı
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İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı : 2 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı : 2 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

07.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:56

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı : 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kavgaya karışanlara karşı başlatılan linç girişimi cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'dan gelen bir grup, kaldıkları otelin önünden araç ile geçen gençlere laf atması ile tartışma başladı. İki grup arasındaki sözlü atışma kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan arbede de Ahmet C.K ile Sercan İ. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'Linç etmeye çalıştılar'

Bıçaklı saldırıya uğrayan Ahmet C.K ve Sercan İ.'nin yakınları grubun bulduğu oteli basarak şahısları linç etmek istedi. Kalabalığın artması üzerine olay yerine takviye ekip sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu gergin kalabalığın olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı : 2 yaralı

Kaynak: İHA

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